В Тайшете обновили Аллею Героев Советского Союза. Фото: Тайшетский краеведческий музей

В Тайшете привели в порядок Аллею Героев Советского Союза, расположенную у районного краеведческого музея. Мемориал открыли в августе 2020 года, и с тех пор он стал одним из главных памятных мест города.

На стендах - имена и портреты восьми уроженцев тайшетской земли, удостоенных высшего звания страны: Николая Андреева, Якова Антонова, Степана Брюханова, Ивана Гореликова, Михаила Капустина, Алексея Кублицкого, Ивана Мясникова и Николая Пахотищева.

Как сообщает Тайшет24, обновление аллеи приурочили ко Дню памяти и скорби. Местные жители также считают своими героями Зою и Александра Космодемьянских, чьи судьбы связаны с тайшетской землёй. Теперь мемориал встречает посетителей в обновлённом виде, напоминая о мужестве и стойкости тех, кто сражался за Родину.