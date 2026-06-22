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НовостиОбщество22 июня 2026 6:35

В Усольском районе при пожаре в многоквартирном доме эвакуировались 10 жильцов

Возгорание произошло в ванной из-за короткого замыкания бойлера, огонь потушили за считанные минуты
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Усольском районе при пожаре в многоквартирном доме эвакуировались 10 жильцов

В Усольском районе при пожаре в многоквартирном доме эвакуировались 10 жильцов

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Ночью 21 июня в посёлке Тельма Усольского района загорелась квартира в двухэтажном панельном доме.

Сигнал о возгорании на улице Горького поступил в 01:15. Из задымлённого подъезда самостоятельно вышли 10 человек. На вызов выехали пожарные региональной пожарно-спасательной службы - две автоцистерны и пять человек личного состава.

Очаг возгорания находился в ванной комнате на первом этаже.

- Открытое пламя на площади 6 квадратных метров удалось сбить в считанные минуты. В результате пожара сгорела бытовая техника, повреждена отделка ванной. Предварительная причина - короткое замыкание бойлера, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.