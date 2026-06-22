В Братске за рейд проверили 55 мигрантов, двоих депортируют Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Братске сотрудники полиции провели рейд по соблюдению миграционного законодательства.

Проверки коснулись кафе у автостанции и хостела, где, по оперативной информации, проживали иностранцы. За один день полицейские проверили около 55 мигрантов.

В Братске за рейд проверили 55 мигрантов, двоих депортируют

В отношении двоих иностранцев составили протоколы за отсутствие документов на пребывание в России. Их депортируют за пределы страны и поместят в Центр временного содержания.

С начала года в Братске провели более 580 проверок мест проживания и работы мигрантов, выявили свыше 360 нарушений, депортировали более 35 человек, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

- За нарушение режима пребывания в отношении двух иностранцев составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.