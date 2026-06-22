По инициативе «Единой России» в Иркутске прошел товарищесткий турнир в поддержку футбольного клуба «Иркутск»

В фестивале в поддержку футбольного клуба "Иркутск" приняли участие более 200 человек. Фото: Иркутское региональное отделение "Единой России".

«Единая Россия» провела благотворительный футбольный фестиваль «Иркутск, играй» в поддержку футбольного клуба «Иркутск».

20 июня на стадионе «Авиатор» в товарищеских матчах встретились команды кадрового проекта для ветеранов СВО «Герои Приангарья», правительства Иркутской области, регионального отделения партии «Единая Россия», компаний-партнеров мероприятия «Сервико» и «Лензолото».

По итогам соревнований победу одержала команда «Сервико». На втором месте - «Герои Приангарья». Бронза – у правительства Иркутской области.

- Для нас важно принимать участие в таких турнирах, потому что спорт, как никакое другое занятие, объединяет. Мы, участники специальной военной операции, не могли обойти такое событие стороной, - прокомментировал капитан команды «Герои Приангарья», ветеран СВО Евгений Косолапов. – У нас в команде есть ребята с серьезными ранениями, но сегодня они вышли, показали, что никакие ранения их не сломают, что жизнь на этом не заканчивается. Они продолжают играть и вдохновлять других людей на то, чтобы они тоже занимались спортом».

Министр спорта Иркутской области Виктор Учеватов подчеркнул значимость фестиваля для популяризации массового спорта.

- Я рад, что у нас есть люди, неравнодушные к футболу, к судьбе футбольного клуба «Иркутск», - отметил Виктор Учеватов. - Такие события всегда привлекают внимание, в том числе молодежи и детей. Для них это хороший пример. Вектор государственной политики в сфере физической культуры и спорта направлен на развитие массового спорта. Что лучше, чем проведение таких турниров, привлечет различные возрастные и социальные группы для занятия любимым видом спорта – футболом, особенно в дни проведения мундиаля?

В фестивале в поддержку футбольного клуба «Иркутск» приняли участие более 200 человек.

Руководитель Иркутского регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский рассказал, что такие благотворительные турниры в поддержку профессионального спорта партия будет проводить и дальше.

- Мы считаем крайне важным, чтобы популярность футбола в Иркутской области росла. На мой личный взгляд, это самый зажигательный, самый массовый вид спорта. Главное в нем – командный дух, и это нас объединяет, – отметил Дмитрий Брянский.

На фестивале работали тематические интерактивы и зоны: «Удар по воротам» — конкурс на точность и силу удара, «Чеканка на время» — кто дольше удержит мяч в воздухе. Тренеры провели для детей футбольную тренировку. А для фанатов футбольного клуба состоялась автограф-сессия со спортсменами. На баннере «Стена поддержки» зрители и участники фестиваля оставили пожелания любимой команде.

Все собранные пожертвования будут переданы на развитие футбольного клуба «Иркутск».