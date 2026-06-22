В Иркутском районе подросток на снегоболотоходе сбил 11-летнюю девочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутском районе завели уголовное дело против 38-летнего мужчины. Он приобрёл для своего 15-летнего сына снегоболотоход и разрешил ему кататься по дорогам общего пользования.

В конце мая подросток ехал на технике без госномера со стороны Байкальского тракта в посёлок Молодёжный, нарушил правила и сбил 11-летнюю девочку. Ребёнок получил переломы.

Отца обвиняют по статье о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для жизни действия. Сейчас следователи допрашивают участников и устанавливают все обстоятельства.

- Мужчина передал в пользование 15-летнему сыну источник повышенной опасности - снегоболотоход, разжигая его интерес к управлению по дорогам общего пользования, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.