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НовостиОбщество22 июня 2026 11:27

В аэропорту Иркутска у иностранцев начнут снимать отпечатки пальцев

Также иностранцев и лиц без гражданства при прохождении пограничного контроля будут фотографировать
Татьяна ИВАНОВА
В аэропорту Иркутска у иностранцев начнут снимать отпечатки пальцев.

В аэропорту Иркутска у иностранцев начнут снимать отпечатки пальцев.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С третьего квартала 2026 года в Международном аэропорту Иркутска заработает эксперимент по новым правилам пересечения границы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, иностранцев и лиц без гражданства при прохождении пограничного контроля будут фотографировать, а также сканировать отпечатки пальцев.

- Такое нововведение утверждено постановлением правительства России. Новые требования не коснутся граждан Беларуси, детей младше шести лет и лиц с дипломатическим статусом, - рассказывают работники аэропорта.

Остальным иностранным пассажирам советуют приезжать в аэропорт заранее, процедура может занять больше времени. Эксперимент направлен на усиление контроля и повышение безопасности.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что подросток на мотоцикле сбил во дворе женщину. Его семья считает, что та сама кинулась под колёса. Читайте подробности.