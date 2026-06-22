В аэропорту Иркутска у иностранцев начнут снимать отпечатки пальцев. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С третьего квартала 2026 года в Международном аэропорту Иркутска заработает эксперимент по новым правилам пересечения границы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, иностранцев и лиц без гражданства при прохождении пограничного контроля будут фотографировать, а также сканировать отпечатки пальцев.

- Такое нововведение утверждено постановлением правительства России. Новые требования не коснутся граждан Беларуси, детей младше шести лет и лиц с дипломатическим статусом, - рассказывают работники аэропорта.

Остальным иностранным пассажирам советуют приезжать в аэропорт заранее, процедура может занять больше времени. Эксперимент направлен на усиление контроля и повышение безопасности.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что подросток на мотоцикле сбил во дворе женщину. Его семья считает, что та сама кинулась под колёса. Читайте подробности.