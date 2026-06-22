Жители Иркутской области отдали мошенникам больше 8,5 млн рублей за три дня

Сибиряки продолжают верить мошенникам. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники обманули жителей Приангарья на сумму больше 8,5 млн рублей с 19 по 21 июня. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, самый крупный удар пришелся на слесаря из Ангарска. Мужчина поверил рекламе быстрого заработка в интернете, заполнил анкету, и с ним связался лжеброкер.

- Три месяца сибиряк перечислял деньги на электронный кошелек, в итоге потерял почти три миллиона рублей. Когда попытался вывести средства, счета оказались заблокированы, а онлайн-знакомый исчез, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Пенсионер из Иркутска перевел мошенникам почти миллион рублей под предлогом замены домофона. Ему пришло сообщение якобы от управляющей компании с просьбой позвонить по указанному номеру. После звонка на него посыпались звонки от лжесотрудников ведомств, которые убедили перевести сбережения на «безопасный счет».

Еще одной жертвой стал подросток. Ему позвонил псевдосотрудник госструктуры, парень назвал код из смс, после чего его обвинили в соучастии в преступлении. Чтобы избежать ответственности, мошенники заставили его показать по видео, где лежат деньги родителей, и передать им почти полтора миллиона рублей.

Полиция напоминает, что настоящие сотрудники госорганов и банков никогда не требуют кодов из смс и не просят переводить деньги. При любых подозрительных звонках кладите трубку и сообщайте в полицию.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сибирячка спала на даче, когда к ней подобралась смертельная угроза. Читайте подробности.