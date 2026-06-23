В Братске 18-летняя девушка попалась на уловку с фальшивыми курсами дизайна. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Братска поверила рекламе и потеряла почти 150 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, все началось с видеоролика, который предлагал пройти обучение в онлайн-школе дизайна. Сибирячка заинтересовалась и написала менеджеру. Тот прислал в мессенджер несколько ссылок якобы для заполнения анкеты.

- Большинство из них не открывались, но в итоге одна страница все же загрузилась. Девушка ввела личные данные и увидела уведомление о том, что учеба оплачена. Радость быстро сменилась шоком, когда на электронную почту пришел договор от банка с графиком погашения кредита. Поняв, что вместо учебы получила долг, девушка пошла в полицию, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полицейские предупреждают: аферисты часто создают фальшивые курсы, чтобы добраться до ваших счетов. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите пароли на непроверенных платформах. Оплачивайте обучение только на официальных сайтах и никому не называйте коды из сообщений.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что сибирячка спала на даче, когда к ней подобралась смертельная угроза. Читайте подробности.