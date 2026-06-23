В Нижнеудинске ветеринары спасли курицу, наглотавшуюся одуванчиков

Ветеринары спасли курицу, наглотавшуюся одуванчиков. Фото: Служба ветеринарии Иркутской области.

В Нижнеудинске на станцию по борьбе с болезнями животных принесли курицу-несушку в плачевном состоянии. Птица ничего не ела, тяжело дышала и почти не двигалась. Ветеринары осмотрели пациентку и выяснили, что у нее забился зоб. Курицу срочно отправили на операционный стол. Хирурги извлекли плотный ком из одуванчиков, который мешал прохождению пищи. Сейчас несушка полностью оправилась.

- Когда куры поедят, зоб у них разбухает - это нормально, ведь он полон корма. Потом пища из желудка уходит в кишечник, а зоб сокращается и опорожняется в пищевод. Но иногда длинные волокна травы спутываются в тугой клубок. Он слишком большой, чтобы протиснуться в трубку пищевода, - и происходит закупорка, - объяснила начальник Нижнеудинской станции Надежда Сигренева.

Чаще всего это случается с птицами на свободном выгуле или с теми, кто имеет доступ к высокой траве.

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