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НовостиПроисшествия23 июня 2026 2:38

Житель Усольского района погиб, проверив газовый баллон зажигалкой

Огонь охватил 28 квадратных метров
Татьяна ИВАНОВА
Житель Усольского района погиб, проверив газовый баллон зажигалкой.

Житель Усольского района погиб, проверив газовый баллон зажигалкой.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В селе Биликтуй Усольского района днем 22 июня загорелся частный дом на улице Совхозной. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, на вызов приехали 12 пожарных и три автоцистерны. Огонь охватил 28 квадратных метров, но соседнее строение удалось отстоять. Хозяина жилья спасти не получилось.

- Позже дознаватели МЧС выяснили жуткие подробности. 50-летний мужчина хотел проверить, осталось ли что-то в газовом баллоне. Для этого он повернул вентиль и поднес к струе зажигалку, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Вспышка привела к мгновенному воспламенению. В ведомстве назвали этот поступок грубейшим нарушением правил пожарной безопасности.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка спала на даче, когда к ней подобралась смертельная угроза. Читайте подробности.