Житель Усольского района погиб, проверив газовый баллон зажигалкой. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В селе Биликтуй Усольского района днем 22 июня загорелся частный дом на улице Совхозной. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, на вызов приехали 12 пожарных и три автоцистерны. Огонь охватил 28 квадратных метров, но соседнее строение удалось отстоять. Хозяина жилья спасти не получилось.

- Позже дознаватели МЧС выяснили жуткие подробности. 50-летний мужчина хотел проверить, осталось ли что-то в газовом баллоне. Для этого он повернул вентиль и поднес к струе зажигалку, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Вспышка привела к мгновенному воспламенению. В ведомстве назвали этот поступок грубейшим нарушением правил пожарной безопасности.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка спала на даче, когда к ней подобралась смертельная угроза. Читайте подробности.