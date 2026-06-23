В Байкальске пропала 83-летняя женщина. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция Слюдянского района разыскивает Анну Савельеву. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 83-летняя женщина ушла из дома в микрорайоне Южный города Байкальска и не вернулась. Тревогу забила ее дочь. По словам родственницы, мать может плохо ориентироваться в пространстве.

- На вид пропавшей 80–85 лет, рост примерно 155-160 сантиметров, среднее телосложение. У нее короткие темные волосы и карие глаза. Женщина вышла из дома в темно-зеленой куртке, черных штанах и фиолетовых тапках. Передвигается она с тростью - это главная особая примета, - говорится в сообщении ведомства.

Если вы видели Анну Савельеву или знаете, где она находится, позвоните в полицию:

8 (3954) 45-10-02, 45-23-00, 23-71-44, 23-70-24, 8-950-145-46-98 или наберите 102 с любого мобильного. Также можно связаться с волонтерами: 8-950-146-98-56.