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НовостиОбщество23 июня 2026 6:11

Житель Хомутово лишился новой машины из-за пьяной поездки за хлебом

50-летний мужчина сел за руль пьяным, хотя уже был наказан за такое нарушение
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Житель Хомутово лишился новой машины за пьяную поездку за хлебом. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области

Житель Хомутово лишился новой машины за пьяную поездку за хлебом. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области

В Осинском районе у жителя Хомутово конфисковали новенький УАЗ Патриот. Мужчина отдыхал на берегу Братского водохранилища, выпил и решил съездить в магазин за хлебом в ближайший посёлок.

По дороге его остановили инспекторы ДПС. Проверка показала, что он уже был лишён прав за пьяную езду. Против нарушителя завели уголовное дело.

Суд постановил изъять внедорожник в доход государства. Машину передали военным.

- 50-летний житель Хомутово, отдыхая на одном из пляжей Братского водохранилища и находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль и поехал за хлебом. На дороге его остановили сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.