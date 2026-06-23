В Саянске 18-летний парень угнал машину, чтобы разобрать на запчасти Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Саянске сотрудники Госавтоинспекции остановили «Ниву» под управлением 18-летнего местного жителя.

У него и пассажира заметили признаки опьянения - молодых людей доставили в отдел полиции.

- Там выяснилось, что машина водителю не принадлежит, а угнать её они собирались с целью разобрать и продать запчасти, -сообщили в МВД Иркутской области.

Спустя несколько часов в полицию обратился 62-летний владелец. Он заявил об угоне своей Нивы, которую оставил на парковке у дома.

К этому моменту автомобиль уже нашли, а подозреваемых задержали. Завели уголовное дело.