В Саянске 18-летний парень угнал машину, чтобы разобрать на запчасти

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.
В Саянске сотрудники Госавтоинспекции остановили «Ниву» под управлением 18-летнего местного жителя.
У него и пассажира заметили признаки опьянения - молодых людей доставили в отдел полиции.
- Там выяснилось, что машина водителю не принадлежит, а угнать её они собирались с целью разобрать и продать запчасти, -сообщили в МВД Иркутской области.
Спустя несколько часов в полицию обратился 62-летний владелец. Он заявил об угоне своей Нивы, которую оставил на парковке у дома.
К этому моменту автомобиль уже нашли, а подозреваемых задержали. Завели уголовное дело.