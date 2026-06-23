Осуждённый из колонии в Иркутской области пытался дать взятку 15 тыс за телефон

Осуждённый из колонии в Иркутской области пытался дать взятку 15 тысяч за телефон Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В одной из исправительных колоний Иркутской области 27-летний осуждённый попытался подкупить сотрудника.

Он предложил инспектору 15 тысяч рублей за то, чтобы тот пронёс на территорию учреждения запрещённые вещи, в том числе мобильные телефоны. Сотрудник колонии отказался и сразу сообщил о случившемся в УСБ.

Против осуждённого завели уголовное дело о даче взятки. Теперь ему грозит дополнительный срок. Расследование продолжается.

- Сотрудник колонии, оставаясь верным служебному долгу, обратился в УСБ с уведомлением о склонении его к коррупционному правонарушению, - сообщили в ГУФСИН России по Иркутской области.