Житель Братска украл 69 комплектов автомобильных шин и дисков на 1 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Братске вынесли приговор 41-летнему местному жителю, который несколько месяцев воровал товар с территории коммерческой фирмы. Он вывез 69 комплектов шин и 5 комплектов дисков.

Общая стоимость похищенного превысила 1 миллион рублей.

С июля по октябрь 2025 года мужчина проникал на складскую территорию в жилом районе Падун через незакрытый проход в бетонном заборе. Украденное он грузил в свой Lexus RX330 и вывозил. На суде подсудимый полностью признал вину.

- Суд приговорил его к четырём годам колонии строгого режима, конфисковал внедорожник и обязал возместить ущерб в полном объёме, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.