Житель Тайшета заплатит 30 тысяч за ложь в суде ради сожительницы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тайшете осудили 26-летнего местного жителя. Мужчина, будучи потерпевшим по делу о покушении на убийство, решил помочь своей сожительнице. В марте-августе 2025 года он дал ложные показания в суде о том, как получил ножевое ранение.

Так он пытался помочь женщине, которая ударила его ножом, избежать уголовной ответственности. Суд признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Сожительница, в свою очередь, ответит за покушение на убийство.

- Подсудимый дал заведомо ложные показания в суде с целью помочь избежать ответственности за покушение на особо тяжкое преступление, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.