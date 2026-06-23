Житель Шелехова заплатил почти 2 млн долга, чтобы снять запрет с машины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Шелехова погасил кредитную задолженность в 1,8 миллиона рублей, чтобы снять запрет на регистрационные действия с автомобиля.

Ограничение наложили судебные приставы, и мужчина узнал об этом через уведомление на «Госуслугах».

Поскольку ему срочно нужно было зарегистрировать машину, он сразу пришёл к приставу и на следующий день полностью оплатил долг вместе с исполнительским сбором. После этого запрет сняли.

- Должнику необходимо было в срочном порядке воспользоваться правом регистрации, и он явился к приставу. На следующий день задолженность и исполнительский сбор были полностью оплачены, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.