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НовостиОбщество23 июня 2026 9:28

В Иркутске нашли признаки заражения в экзотических фруктах из Таиланда

Из 245 кг фруктов, включая маракуйю, манго и питахайю, отобрали 5 образцов для экспертизы
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутске нашли признаки заражения в экзотических фруктах из Таиланда. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В Иркутске нашли признаки заражения в экзотических фруктах из Таиланда. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В Иркутске специалисты Россельхознадзора досмотрели партию экзотических фруктов, поступившую из Таиланда. Общий вес продукции — 245 кг, 15 наименований: маракуйя, питахайя, манго, лонган, лаймы и другие.

При осмотре инспекторы заметили признаки возможного заражения и отобрали пять образцов для лабораторных исследований.

- Пробы направили в Иркутский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты экспертизы покажут, допустят ли фрукты к продаже или продукцию задержат. Окончательное решение примут после получения заключения, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Забайкалье суд ужесточил приговор владелице «чёрной передержки», где содержали животных в антисанитарных условиях. По данным следствия, погибло не менее 12 животных, осуждённая получила 3,5 года колонии-поселения. Женщина обманывала клиентов, брала деньги, но не кормила питомцев и не оказывала им ветеринарную помощь. Подробности.