В Иркутске нашли признаки заражения в экзотических фруктах из Таиланда. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В Иркутске специалисты Россельхознадзора досмотрели партию экзотических фруктов, поступившую из Таиланда. Общий вес продукции — 245 кг, 15 наименований: маракуйя, питахайя, манго, лонган, лаймы и другие.

При осмотре инспекторы заметили признаки возможного заражения и отобрали пять образцов для лабораторных исследований.

- Пробы направили в Иркутский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты экспертизы покажут, допустят ли фрукты к продаже или продукцию задержат. Окончательное решение примут после получения заключения, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

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