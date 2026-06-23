В Красноярске поймали уроженца Иркутской области, который был в розыске за убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске сотрудники ГУФСИН совместно с полицией задержали 27-летнего мужчину, которого разыскивали за тяжкие преступления.

Уроженец Иркутской области с 25 мая находился в федеральном розыске и планировал сбежать за границу.

Мужчина жил на съёмной квартире, скрывал лицо от камер и старался не попадаться на глаза. Задержали его на парковке торгово-развлекательного центра. Операцию провели при силовой поддержке отряда «Ермак» и СОБР. Теперь задержанному грозит максимальное наказание.

- Из оперативной информации сотрудники отдела розыска узнали о возможном местонахождении преступника, - сообщили в ГУФСИН России по Красноярскому краю.