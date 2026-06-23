Корреспондент КП-Иркутск Виктория Кудаева получила почётный диплом конкурса «Пером и Сердцем» Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прошла торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса для русскоязычных СМИ и блогеров «Пером и Сердцем».

В этом сезоне оргкомитет получил 442 работы из 60 регионов России и 11 зарубежных стран. Жюри отметило почётным дипломом корреспондента КП-Иркутск Викторию Кудаеву.

Конкурс проводится для журналистов и блогеров, пишущих о проблемах взаимодействия с окружающим миром.

Корреспондент КП-Иркутск Виктория Кудаева получила почётный диплом конкурса «Пером и Сердцем» Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Виктория участвовала с материалом о пяти историях животных, которые растрогали читателей КП-Иркутск в 2025 году.

Кроме того, в 2025 году Виктория уже побеждала в областном конкурсе «Фокус на добро» за материал о жителе Иркутска, который стал донором для 9-летнего мальчика из Архангельска.

Новая награда - ещё одно признание её таланта и неравнодушия.