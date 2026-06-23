51 студент из Иркутска удостоен стипендии мэра Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Байкальском государственном университете состоялась церемония вручения стипендии мэра Иркутска.

В этом году обладателями премии стали 51 человек - студенты 11 вузов и 26 учреждений среднего профессионального образования. Среди награждённых — отличники, молодые исследователи, творческие ребята, спортсмены и лидеры общественных объединений.

Размер выплаты - 30 тысяч рублей. Стипендию присуждают с 2010 года за выдающиеся успехи в учёбе, науке, творчестве, спорте и волонтёрстве. В 2022 году сумму увеличили вдвое по инициативе мэра. Кандидатуры выдвигают учебные заведения совместно со студсоветами.

- За каждым вашим достижением - талант и целеустремлённость, поддержка наставников. Мы гордимся каждым из вас! За вами - будущее, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.