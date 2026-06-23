Психолог дала советы, как эффективно справиться с тягой к еде ночью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночные походы к холодильнику можно победить без строгих запретов. Психолог Алена Шарапова рекомендует вместо подавления голода работать с напряжением, сообщает NEWS.ru.

Один из эффективных методов - прогрессивная мышечная релаксация: поочерёдное напряжение и расслабление всех групп мышц от ног до головы занимает около 10 минут и помогает снять накопившийся стресс. Другой способ - дыхательное упражнение «4-7-8»: вдох на четыре счёта, задержка на семь и медленный выдох на восемь.

- Такие упражнения быстро успокаивают нервную систему и помогают справиться с ночным голодом, - отметила психолог Алена Шарапова.