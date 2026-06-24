На Байкале браконьеры выловили омуля на 11 миллионов и угрожали полиции. Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.

В акватории Байкала возле мыса Средний транспортные полицейские вместе с Рыбоохраной заметили резиновую лодку с двумя мужчинами. Когда силовики потребовали остановиться, те дали по газам и начали угрожать физической расправой. Далеко уйти не удалось - беглецов задержали на месте. Об этом КП-Иркутск сообщили в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.

- В лодке обнаружили десять сетей и больше полутора тысяч хвостов байкальского омуля. Ущерб от такой добычи потянул на сумму свыше 11 миллионов рублей! Против задержанных, жителей Кабанского района, завели сразу два уголовных дела, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Первое - за незаконный вылов рыбы группой лиц в особо крупном размере. Второе - за угрозы полицейским при исполнении. Меру пресечения избрали в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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