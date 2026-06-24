Жители Иркутска смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ 26-29 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске 26, 27 и 29 июня 2026 года развернут мобильные пункты тестирования. Любой желающий может быстро, бесплатно и без документов сдать анализ на ВИЧ, гепатиты B и C, а также сифилис. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- Первым заработает тест-мобиль на парковке у ресторана «Мираж» на улице Безбокова, 10а. Он будет ждать горожан 26 июня с 14:00 до 19:30. На следующий день, 27 июня, пунктов станет два: с 15:00 до 19:30 на площади у памятника Александру III и с 14:00 до 18:00 в Доме молодежи на улице Декабрьских Событий, 102. Завершится акция 29 июня в торговом центре «Базар» на Трактовой, 35 - там анализы возьмут с 9:00 до 15:30, - рассказали в мэрии.

Результат объявят устно уже через 15 минут. Специалисты объяснят, как защититься от инфекций, проконсультируют до и после процедуры и расскажут о современных способах лечения. Правда, стоит помнить: экспресс-тест дает только предварительный ответ, для точного диагноза нужна лаборатория.

Задать вопросы о профилактике ВИЧ можно по горячей линии 8-800-350-22-99.