Жительница Забайкалья отсудила у стоматологии 250 тысяч за неудачное лечение

Сразу после процедуры начались такие мучения, что пришлось экстренно ложиться в краевую больницу. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье суд встал на сторону пациентки, которой после визита в платную клинику потребовалась настоящая операция. Теперь женщине должны выплатить почти 245 тысяч рублей, но клиника пошла оспаривать решение. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона.

- История началась в сентябре 2023 года. Женщина пришла в частную стоматологию с зубной болью и заплатила за лечение 13 тысяч рублей. Сразу после процедуры начались такие мучения, что пришлось экстренно ложиться в краевую больницу. Там провели операцию и наложили швы. Пациентка решила, что виной всему некачественная работа стоматологов, и потребовала вернуть деньги плюс 150 тысяч за моральные страдания. В клинике платить отказались, заявив, что воспаление спровоцировали совсем другие зубы, - пишут журналисты.

Городской суд Краснокаменска с доводами ответчика не согласился. Договор с клиникой расторгли, а пациентке присудили стоимость лечения, компенсацию морального вреда и штраф - в сумме почти 245 тысяч рублей. Правда, стоматология обжаловала вердикт. Теперь окончательное слово за судебной коллегией по гражданским делам Забайкальского краевого суда.

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