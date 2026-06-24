В Шелехове прокуратура добилась компенсации для работника с профзаболеванием Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Шелехова проверила обращение местного жителя, который больше 30 лет проработал во вредных условиях.

- Из-за постоянного воздействия неблагоприятных факторов у мужчины развилось профессиональное заболевание, он потерял 30% трудоспособности и был вынужден уволиться, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Ему требуется постоянный приём лекарств.

Прокурор обратился в суд с иском к работодателю о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и взыскал в пользу бывшего сотрудника более 200 тысяч рублей.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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