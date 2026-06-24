Курьера удалось задержать. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Старшеклассник из Иркутска за один день лишил семью почти двух миллионов рублей! Он сам, своими руками, вынес из дома все ценности и передал незнакомцу… Как мошенники втерлись в доверие парня – читайте в материале КП-Иркутск.

«Звонок из военкомата»

Все случилось 13 июня. 16-летний Илья (имя изменено – Ред.) сидел дома один. Телефон зазвонил, и строгий голос в трубке представился сотрудником военкомата. Парня это не смутило - он как раз недавно проходил медкомиссию, слушал лекции о воинском учете. Звонок показался продолжением обычной процедуры.

Собеседник попросил назвать код из смс, чтобы подтвердить личность. Илья продиктовал цифры. А дальше начался настоящий кошмар. Буквально через несколько минут телефон зазвонил снова. Теперь уже другие люди - один назвался специалистом Росфинмониторинга, второй сотрудником спецслужб.

- Мне сказали, что из-за того кода мои данные украдены. И теперь они используются для финансирования недружественных организаций. А я - соучастник, - расскажет позже старшеклассник.

Обыск дома

Парня начали запугивать уголовным делом и тюремным сроком. Во время видеозвонка он видел людей в форме, все выглядело как настоящее следствие. Чтобы «снять подозрения», ему велели провести дома обыск под запись - снимать шкафы, полки, сейфы. А все найденные ценности передать лжесиловику.

Илья подчинился. Он тщательно обошел квартиру с камерой, собрал ювелирные украшения родителей и 35 тысяч юаней. В рублях это примерно 1,5 млн, общая сумма ущерба составила 1,8 млн рублей. Все это он отдал человеку, который приехал к дому.

Когда вечером родители вернулись с работы, сын рассказал, что случилось. Мать сразу бросилась в полицию.

Оперативники вычислили курьера - им оказался 19-летний парень.

На этот раз история закончилась хорошо. Оперативники сработали быстро. Они вычислили курьера - им оказался 19-летний парень, который специально приехал в Иркутск из другого города. Его задержали, сейчас он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Руководитель следственного управления Татьяна Середа лично вернула женщине украшения и деньги. Потерпевшая поблагодарила полицейских за профессионализм и оперативность.

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