Родители вернулись с работы и увидели 17 летнего сына. От признаний подростка у них застыла кровь в жилах

Обычный старшеклассник всего за несколько часов лишил свою семью почти двух миллионов рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

- Я просто хотел помочь. Думал, если не сделаю этого – у моей семьи будут проблемы. Мне было так страшно…

Именно так объясняет свои действия 17-летний Илья Смирнов (имя и фамилия изменены – прим. Ред). Обычный старшеклассник из Иркутска, наслаждающийся летними каникулами, всего за несколько часов лишил свою семью почти двух миллионов рублей, став жертвой циничной схемы мошенников. О подробностях КП-Иркутск рассказали в региональном ГУ МВД.

Звонок из военкомата

Все произошло 13 июня. Илья находился дома один, листал ленту соцсетей. Неожиданно у него зазвонил телефон. Номер был ему не знаком, но парень все же решил ответить.

- Добрый день! Вас беспокоят из военкомата. Вам необходимо получить приписное свидетельство, - голос незнакомца в трубке был строгим и уверенным.

Илья не удивился такому звонку. Он закончил десятый класс, а это как раз тот возраст, когда парни начинают вставать на воинский учет. Недавно они всем классом проходили медкомиссию, а также слушали лекцию о будущих обязанностях. Поэтому звонок показался ему вполне логичным продолжением той рутины, с которой сталкиваются все старшеклассники перед выпускными экзаменами и возможной службой в армии.

- Нужно подтвердить вашу личность, назовите код из СМС, - потребовал псевдострудник.

Илья продиктовал цифры. Разговор закончился, но это было только начало кошмара. Буквально через несколько минут ему позвонили снова, но это были уже другие люди. Один представился специалистом Росфинмониторинга, другой – сотрудником спецслужб. Парню сообщили страшную новость: якобы назвав код, он позволил мошенникам завладеть его данными.

- Ваши данные уже используются для финансирования недружественных организаций. А вы теперь проходите по делу как соучастник, - строго произнес незнакомец. Угроза тюремного срока звучала абсолютно реально.

Отдал семейные накопления

Чтобы «снять подозрения», лжеправоохранитель дал Илье инструкции, достойные голливудского триллера.

- Вам необходимо провести дома обыск под запись. Снимайте каждый угол квартиры, шкафы, сейфы. Это докажет вашу невиновность перед следствием. А все найденные ценности и наличные вы должны передать нашему сотруднику.

Находясь в состоянии шока, Илья подчинился.

- Они были очень убедительны. Говорили строго, по-деловому. Во время видеозвонка я видел людей в форме. Это выглядело как настоящее следствие, - позже вспоминал старшеклассник.

Илья тщательно заснял квартиру. Родители парня хранили в доме ювелирные украшения и 35 тысяч юаней (около полутора миллионов рублей). Были эти деньги отложены на отпуск или просто держались в валюте – неизвестно. Все это Илья передал приехавшему человеку. Общая сумма ущерба составила 1 800 000 рублей.

Осознание пришло слишком поздно. Вечером, когда родители вернулись с работы, Илья рассказал о случившемся. Мать подростка, придя в ужас от пропажи сбережений, тут же обратилась в полицию.

- По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

ВАЖНО!

В полиции напоминают: если вам звонят и под предлогом «спасения» денег просят перевести их на другой счет - это обман. Настоящие сотрудники Росфинмониторинга не занимаются обзвонами с такими сообщениями. Как только вы слышите подобное, сразу вешайте трубку и добавляйте номер в черный список.

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