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НовостиПроисшествия24 июня 2026 6:34

В Чите водитель без прав протащил инспектора ДПС на машине на 110 метров

20-летний мужчина не остановился по требованию и протащил полицейского, за что получил три года колонии и лишился автомобиля
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Чите водитель без прав протащил инспектора ДПС на машине на 110 метров

В Чите водитель без прав протащил инспектора ДПС на машине на 110 метров

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Чите вступил в силу приговор 20-летнему местному жителю, который не подчинился требованию инспектора ДПС и протащил его на своём автомобиле. Инцидент произошёл 25 января 2025 года.

- Водитель без прав на «Ладе» с неработающими габаритными огнями попытался скрыться от полиции и заехал в сугроб. Когда инспектор подошёл к машине и потребовал выйти, мужчина начал движение и протащил сотрудника, державшегося за дверь, не менее 110 метров по проезжей части со скоростью около 15 км/ч, - сообщили в объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.

Суд приговорил его к трём годам колонии общего режима и конфисковал автомобиль. Приговор оставили без изменений.