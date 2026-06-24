Пьяный водитель из Улан-Удэ лишился машины и получил год принудительных работ Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Улан-Удэ суд вынес приговор местному жителю, который в феврале 2026 года уже был осуждён за пьяную езду: ему назначили штраф 200 тысяч и лишили прав на 2,5 года.

Однако уже в марте 2026 года он снова сел за руль автомобиля Toyota Premio в состоянии опьянения и поехал по городу, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

В ходе следствия мужчина и свидетель пытались ввести суд в заблуждение - они дали ложные показания о том, кому принадлежит машина, и предоставили поддельный договор купли-продажи. Но предыдущий владелец подтвердил, что продал авто обвиняемому ещё в мае 2025 года.

- Суд назначил ему год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, штраф 170 тысяч рублей, лишение прав на 4,5 года и конфискацию автомобиля, - сообщили в прокуратуре Республики Бурятия