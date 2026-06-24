Жительница Саянска потеряла 2 млн рублей после знакомства на сайте Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Саянске 44-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она зарегистрировалась на сайте знакомств, где начала общаться с мужчиной. Тот предложил ей подзаработать на инвестициях и познакомил с «родственником», который якобы помогал с вложениями.

Женщине позволили вывести 3 тысячи рублей - чтобы убедить в реальности заработка. После этого она взяла кредит и в течение месяца переводила деньги на счета аферистов. Общая сумма потерь превысила 2 миллиона рублей.

Завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция напоминает: не доверяйте незнакомцам с сайтов знакомств, предлагающим быстрый заработок.

- Злоумышленники могут скрываться на сайтах знакомств и под предлогом взаимной симпатии сыграть на чувствах ради материальной выгоды, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.