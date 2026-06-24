В Иркутской области издадут первый учебник по истории местной музыки. Фото: Иванна Обухович/«Культура 38»

В Иркутской области готовят к изданию первое учебное пособие по истории региональной музыки. Книга «Музыкальная история Иркутска» систематизирует информацию о композиторах XX–XXI веков, их произведениях, а также содержит биографические очерки и архивные материалы.

Авторский коллектив из девяти человек - музыковеды, историки, искусствоведы и журналисты - работал над проектом под руководством председателя Иркутского отделения Союза композиторов России Яна Круля.

Учебник рассчитан на 19 занятий и адресован ученикам музыкальных школ, колледжей и всем интересующимся. Отдельное место в нём занимают произведения современных композиторов, написанные специально для подростков, - о Байкале, сибирских легендах, дружбе и семье. Их исполнил Губернаторский симфонический оркестр. Аудиозаписи войдут в электронную версию пособия.

Первые три экземпляра представили на пресс-конференции. Издание поддержали Министерство культуры РФ и Союз композиторов России. В дальнейшем учебники направят во все музыкальные школы региона, а аудиофайлы будут доступны на портале «Культура38».

- Начинающие музыканты получают прекрасные знания о мировой классике, но зачастую оставляют за скобками культуру родного края. Пособие позволит восполнить этот пробел, - сказала заместитель министра культуры Иркутской области Светлана Каплина.