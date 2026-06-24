В Братске выбросы вредных веществ снизились на 20 тысяч тонн в год Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Братске удалось добиться существенного сокращения суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Эти изменения стали результатом работы в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие».

- С начала внедрения комплексного плана в 2019 году объём вредных выбросов снизился более чем на 20 тысяч тонн ежегодно, причём почти половина из них - 8 тысяч тонн - приходится на опасные вещества, поступавшие от промышленных объектов, - подчеркнул замминистра природных ресурсов и экологии Иркутской области Сергей Нестеров.

Основной вклад в улучшение ситуации внесли градообразующие предприятия. Благодаря модернизации производственных процессов крупнейшие заводы Братска значительно уменьшили объём опасных выбросов.

Не менее важным направлением остаётся перевод частного сектора на экологичное отопление. В 2025 году газовое оборудование установили в 352 домах, а в текущем году планируется газифицировать ещё 533 домовладения, 45 из которых уже перешли на новый вид топлива. Помимо этого, в рамках проекта закупили 140 единиц электротранспорта и техники, работающей на газе, что также помогает снижать нагрузку на атмосферу.