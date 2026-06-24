В Иркутской области у пьяного водителя конфисковали машину

В Мамско-Чуйском районе у пьяного водителя конфисковали УАЗ Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мамско-Чуйском районе суд вынес приговор 39-летнему местному жителю. В августе 2025 года он управлял своим УАЗом и на 2-м километре дороги Мама - Луговский опрокинулся. Прибывшие полицейские и скорая доставили его в больницу, где он отказался от медосвидетельствования.

Ранее мужчина уже был наказан за аналогичное нарушение - его арестовывали на 10 суток. Суд приговорил его к 260 часам обязательных работ, лишил прав на два года и конфисковал УАЗ в доход государства.

- Водитель отказался от медицинского освидетельствования, что по закону приравнивается к состоянию опьянения, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.