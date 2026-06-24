В Чите у мужчины конфисковали квартиру за фиктивную регистрацию иностранца Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чите суд конфисковал квартиру у местного жителя за фиктивную регистрацию иностранного гражданина. Мужчина поставил мигранта на учёт по своему адресу, хотя тот фактически там не проживал - в квартире жили арендаторы.

- Таким образом владелец лишил госорганы возможности контролировать соблюдение иностранцем миграционных правил, - сообщили в объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.

Суд признал его виновным, оштрафовал на 150 тысяч рублей и постановил изъять квартиру в доход государства, так как она использовалась при совершении преступления и не была единственным жильём ответчика. Приговор пока не вступил в силу.