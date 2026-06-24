В Налоговый Кодекс РФ внесены поправки, призванные стабилизировать внутренний рынок топлива

Главная цель принятых поправок— избежать резких скачков стоимости бензина на заправках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы от партии “Единая Россия” Сергей Тен сообщил о том, что были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, которые направлены на стабилизацию ситуации с обеспечением внутреннего рынка России бензином.

- Сложную ситуацию с топливом ощутил на себе каждый автомобилист, с проблемами столкнулись предприятия и сельхозтоваропроизводители, - сообщает Сергей Тен. - Принятые поправки в Налоговый кодекс вводят налоговые льготы для предприятий - производителей, которые будут вкладывать средства в модернизацию заводов. Производство высокооктанового бензина из компонентов будет официально считаться производством. Это упростит правила игры и позволит компаниям лучше планировать свою работу.

Кроме того, по словам депутата, вводится поддержка через демпфер - компенсация от государства при продаже топлива на внутренний рынок по низким ценам станет более гибкой. Это позволит компаниям меньше терять денег, когда мировые цены на нефть высокие, а продавать бензин в стране нужно по стабильным внутренним ценам.

- Главная цель принятых поправок— избежать резких скачков стоимости бензина на заправках, - подчеркнул Сергей Тен. - Государство создаёт условия, чтобы производителям было выгодно поставлять топливо на российский рынок, а не гнать его на экспорт. Надеемся, что меры позволят стабилизировать цены на бензин, а нефтяные компании получат понятные правила работы и стимулы для развития.