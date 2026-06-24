Психолог объяснила, почему молодые люди стали реже ходить в гости Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодые люди всё реже приглашают друг друга в гости, предпочитая встречаться в кафе и ресторанах. Как сообщает NEWS.ru, психолог Екатерина Трофимова объяснила это несколькими причинами.

В публичных местах проще завершить встречу, чем дома, где непросто «выпроводить» гостей. Кроме того, в красивых интерьерах удобно делать фото для соцсетей.

Эксперт отметила и плюсы такого тренда: исчезают спонтанные визиты, которые раньше часто заставали врасплох. Заранее спланированные встречи на нейтральной территории помогают сохранять личное пространство, снижают стресс и позволяют управлять своим временем.

- Это также даёт возможность по-настоящему отдыхать, не надевая «маску» радушного хозяина, - отметила психолог Екатерина Трофимова.