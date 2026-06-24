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НовостиОбщество24 июня 2026 13:43

Похитили и отправили в реабилитационный центр: мужчину будут судить спустя пять лет

В Крыму будут судить мужчину за похищение человека в 2021 году
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Крыму будут судить мужчину за похищение человека в 2021 году

В Крыму будут судить мужчину за похищение человека в 2021 году

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе передали в суд уголовное дело о похищении человека.

Как сообщает АиФ-Крым, инцидент произошёл в октябре 2021 года. Обвиняемый вместе с двумя сообщниками похитил молодого человека и доставил его в реабилитационный центр для зависимых от алкоголя.

Благодаря совместной работе следователей и полиции личность обвиняемого установили, его местонахождение нашли. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Обвиняемый действовал совместно с двумя сообщниками, похитил молодого человека и доставил его в реабилитационный центр, - сообщили в прокуратуре Крыма.