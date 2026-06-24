В Забайкалье восемь рек готовятся выйти из берегов Фото: Сергей ВОРОБЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье сохраняется напряжённая паводковая ситуация. По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки уровень воды может достичь опасных отметок сразу на восьми реках края, сообщает ZAB.RU.

В зоне риска — автомобильные дороги, приусадебные участки и несколько населённых пунктов. Особую тревогу вызывает река Нерча: у села Зюльзя и города Нерчинска вода приближается к критическим значениям.

О том, к чему могут привести такие подъёмы, уже свидетельствуют события 19 июня. Тогда за сутки уровень воды на отдельных участках рек вырос на 60–148 сантиметров. В Чернышевском округе затопило пять сёл, под водой оказались десятки придомовых территорий и три жилых дома. В зоне подтопления находились около 150 человек, включая более 30 детей.

В Бушулее и Бухте размыло дороги — теперь проезд возможен только на внедорожниках. Власти перевели службы в режим повышенной готовности. На месте работают пожарные, оперативные группы МЧС, для мониторинга используют беспилотники. Ситуацию взяла под контроль прокуратура.

- В ближайшие сутки уровень воды может превысить опасную отметку на восьми реках края. Под угрозой — дороги, приусадебные участки и целые населённые пункты, - сообщили в Минприроды Забайкалья.