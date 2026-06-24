В Иркутске 25 июня потеплеет до +27°C Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Иркутске 25 июня наконец-то наступит настоящее лето. После затяжной прохлады синоптики обещают долгожданное тепло: в областном центре днём воздух прогреется до +25…+27 градусов, осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7–12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

По области погода будет разнообразнее. Ожидается переменная облачность, местами ночью небольшие, днём кратковременные дожди, в отдельных районах утром туманы и днём грозы.

Ветер восточный и юго-восточный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью температура +11…+16 градусов, в пониженных формах рельефа — до +4…+9. Днём воздух прогреется до +27…+32 градусов, при облачной погоде будет прохладнее — +17…+22.

- Самые высокие температуры ожидаются в южных районах области — до +32 градусов, - сообщили в Иркутском Гидрометцентре. Похоже, что капризная сибирская весна наконец-то уступает место лету.