В Тайшете загорелась теплотрасса из-за детской шалости Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Тайшете вечером 22 июня загорелся утеплитель теплотрассы на улице Горького. Сообщение о пожаре поступило в 20:32, на место выехали две автоцистерны и шесть пожарных.

Пламя на площади 8 квадратных метров ликвидировали за 5 минут.

Как сообщает Байкал24, по словам местных жителей, в этом районе дети неоднократно поджигали тополиный пух.

Пожарные убедительно просят родителей в период школьных каникул усилить контроль местонахождения детей и подростков, а также провести с ними профилактические беседы.

- По предварительной версии, именно детская шалость с огнём привела к возгоранию. Сейчас специалисты устанавливают виновных и размер ущерба, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.