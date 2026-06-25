96-летняя жительница Забайкалья добилась статуса труженицы тыла через суд Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье 96-летняя жительница Петровск-Забайкальского района после долгих судебных разбирательств добилась признания тружеником тыла. В годы войны она работала в комбинате бытового обслуживания в посёлке Новопавловка — шила краги, кальсоны, брюки, ремонтировала одежду для военнослужащих.

Ей тогда было около 12 лет, за труд выдавали хлебные карточки — 600 граммов в день. Документов, подтверждающих это, не сохранилось, свидетелей тоже не осталось. Прокуратура обратилась в суд, но первая инстанция отказала. Однако Забайкальский краевой суд отменил это решение. Суд изучил архивные документы, которые подтвердили, что в КБО работали дети, в том числе и эта женщина.

- Суд признал её тружеником тыла и обязал выдать удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Документ женщина получила 16 июня, - сообщили в объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.