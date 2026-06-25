В Слюдянском районе мужчину оштрафовали за запуск дрона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Слюдянском районе Иркутской области Байкало-Ангарская транспортная прокуратура привлекла мужчину к ответственности за незаконный запуск квадрокоптера.

В мае 2026 года он запустил дрон на 86-м километре автодороги «Байкал» — аппарат не стоял на учёте. Прокуратура составила протоколы по двум статьям: нарушение правил использования воздушного пространства и управление незарегистрированным дроном. Теперь мужчине грозит штраф.

- Мужчина запустил не поставленный на учёт квадрокоптер без уведомления органа по организации воздушного движения, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.