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НовостиПроисшествия25 июня 2026 3:31

В Иркутской области женщина убила сожителя палкой и получила 6 лет колонии

57-летняя жительница села Ербогачен ударила мужчину деревянной палкой по голове во время ссоры
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутской области женщина убила сожителя палкой и получила 6 лет колонии

В Иркутской области женщина убила сожителя палкой и получила 6 лет колонии

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Катангском районе Иркутской области суд вынес приговор 57-летней местной жительнице. В августе 2025 года она вместе с сожителем распивала спиртное дома в селе Ербогачен.

Между ними вспыхнула ссора, мужчина ударил её рукой по лицу. Женщина толкнула его, он упал, а затем она взяла деревянную палку и нанесла ему удары по голове.

Она не признала вину и утверждала, что не хотела убивать, но суд счёл доказательства достаточными. Ей назначили 6 лет и 2 месяца колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда.

- Женщина нанесла сожителю не менее двух ударов по голове. Смерть наступила в результате перелома черепа, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.