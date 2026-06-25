В Иркутске полицейские и банк спасли пенсионерку от мошенников

В Иркутске полицейские и банк спасли пенсионерку от кредита в 1,6 млн для мошенников Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске полицейские и сотрудники банка предотвратили крупное мошенничество. 77-летняя пенсионерка пришла в отделение оформлять кредит на 1,6 миллиона рублей. Сотрудница банка заметила её тревожное состояние и то, что женщина не может внятно объяснить цель займа, и вызвала полицию.

- Прибывшие оперативники выяснили: пенсионерка уже перевела мошенникам 250 тысяч собственных сбережений под предлогом лёгкого заработка на инвестициях. Аферисты убедили её взять крупный кредит, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутске полицейские и банк спасли пенсионерку от кредита в 1,6 млн для мошенников

Женщина не сразу поверила полицейским, но после долгой беседы с примерами аналогичных преступлений осознала, что её обманывают. Позже она пришла в отдел полиции лично поблагодарить сотрудников за спасение денег.