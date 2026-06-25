В Иркутской области подешевело сливочное масло, но подорожал сахар Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Продукты в Иркутской области в мае стали дешевле на 0,3% по сравнению с апрелем. Такие данные озвучили в отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центробанка России.

- За месяц подешевели овощи и фрукты. В основном это произошло из-за сезонного снижения цен на огурцы и помидоры, потому что с наступлением тепла снижаются затраты предприятий и фермеров на искусственное освещение и отопление в теплицах. При этом в целом по стране стали больше выращивать тепличной продукции, - пояснил заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.

Также, по его словам, сбавили в цене бананы и сладкие перцы: поставки из-за рубежа стали дешевле в связи с укреплением рубля. Если говорить о данных за год, то фрукты и овощи подешевели на 1,3%.

Пятый месяц подряд снижается цена на сливочное масло. Причина - рост производства молока. Все доступнее становится оливковое масло - за год динамика составила -9,3%.

А вот сахар, наоборот, дорожает. Заканчивается сезон переработки сырья, так что объемы на рынке сокращаются, кроме того, в мае увеличились траты поставщиков на перевозку и хранение. Однако в годовой перспективе, по данным ЦБ, продукт стал даже дешевле.

- Годовая инфляция в мае в регионе составила 5,9%. За месяц цены в регионе в целом, по данным Росстата, выросли на 0,6%, - сообщается на сайте Банка России.