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НовостиОбщество25 июня 2026 6:14

На фестивале «Голос кочевников» в Бурятии запретят продажу алкоголя

Предприниматели терпят убытки, а авторы запрета остаются неизвестными
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
На фестивале «Голос кочевников» в Бурятии запретят продажу алкоголя

На фестивале «Голос кочевников» в Бурятии запретят продажу алкоголя

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии грядущий музыкальный фестиваль «Голос кочевников» пройдёт без алкоголя - под запрет попали в том числе слабоалкогольные напитки. О таком решении в соцсетях рассказала владелица кафе Рита Холина, уточнив, что услышала его на встрече организаторов.

- Продажа алкогольной продукции на фестивале, включая слабоалкогольную, оказалась под запретом. Для предпринимателей это колоссальный удар по выручке, а для гостей - потеря возможности расслабиться, - возмущается Холина.

Кто именно инициировал ограничение - загадка даже для участников рынка. Как сообщает Номер один, дозвониться до главы оргкомитета не получилось. Один из организаторов сослался на рекомендацию МВД, но в самом ведомстве переадресовали к штабу фестиваля, где итоговое решение ещё предстоит утвердить. Сама предпринимательница утверждает, что запрет озвучивали сразу трое - от оргкомитета, Роспотребнадзора и полиции.