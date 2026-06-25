В Шелеховском районе 17-летний питбайкер сбил 5-летнего ребенка

В Шелеховском районе питбайкер сбил 5-летнего ребенка Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В посёлке Лесной Шелеховского района 17-летний подросток на питбайке сбил 5-летнего мальчика на велосипеде. Ребёнок госпитализирован и сейчас находится под наблюдением врачей.

- Предварительно установлено, что юноша двигался по улице Маяковского и совершил наезд на велосипедиста, который отъезжал от дома на просёлочную дорогу, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

В отношении питбайкера составлены административные материалы, в том числе за управление транспортным средством без прав. Кроме того, полицейские выяснили, что мотоцикл подростку купил отец.

За это автоинспекторы привлекли мужчину по статье за передачу ТС лицу, не имеющему права управления. В действиях законных представителей юноши также усматриваются признаки преступления по статье вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия, повлекшее причинение вреда здоровью малолетнему.

- Ведомство поставило на контроль ход проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности. О случившемся уже проинформированы инспекторы по делам несовершеннолетних. Всем участникам ДТП, включая родителей пострадавшего мальчика, который находился без присмотра, будет дана правовая оценка, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.