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НовостиОбщество25 июня 2026 6:47

В Иркутске суд взыскал 1 млн рублей с работодателя за производственную травму

Прокуратура добилась компенсации морального вреда для пострадавшей
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутске суд взыскал 1 млн рублей с работодателя за производственную травму

В Иркутске суд взыскал 1 млн рублей с работодателя за производственную травму

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Октябрьского района Иркутска провела проверку по обращению бывшей работницы одной из организаций, занятой в сфере производства продуктов питания.

Женщина, трудоустроенная поваром, в марте 2024 года во время выполнения своих обязанностей получила травму, повлёкшую тяжкие последствия для здоровья.

- Причиной несчастного случая стал ненадлежащий контроль со стороны работодателя за безопасными условиями труда и технологией производства, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Надзорное ведомство направило иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены - с компании в пользу пострадавшей взыскан 1 млн рублей.