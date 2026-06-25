В Иркутске суд взыскал 1 млн рублей с работодателя за производственную травму Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Октябрьского района Иркутска провела проверку по обращению бывшей работницы одной из организаций, занятой в сфере производства продуктов питания.

Женщина, трудоустроенная поваром, в марте 2024 года во время выполнения своих обязанностей получила травму, повлёкшую тяжкие последствия для здоровья.

- Причиной несчастного случая стал ненадлежащий контроль со стороны работодателя за безопасными условиями труда и технологией производства, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Надзорное ведомство направило иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены - с компании в пользу пострадавшей взыскан 1 млн рублей.