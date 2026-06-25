В Иркутской области контрабандисты леса в получили сроки до 20 лет колонии. Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

В Иркутске вынесен приговор по делу о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

- Преступную деятельность участников организованных трансграничных сообществ пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства во взаимодействии с иркутскими таможенниками, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.

В период с 2016 по 2020 годы обвиняемые осуществили контрабанду незаконно заготовленной древесины объёмом более 200 тысяч кубометров через таможенную границу ЕАЭС. Они использовали недостоверное декларирование и подложные документы. В результате за пределы России было вывезено сырьё стоимостью свыше 1,4 млрд рублей.

В Иркутской области контрабандисты леса в получили сроки до 20 лет колонии Видео: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

25 июня Ленинский районный суд Иркутской области признал шестерых фигурантов виновными по статьям об организации преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, легализации преступных доходов и незаконном обороте древесины.

В зависимости от роли и степени участия каждому назначено наказание от 9 до 20 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима с дополнительным штрафом.

Суд также конфисковал в доход государства денежные средства, эквивалентные стоимости незаконно перемещённых пиломатериалов.